سیاسة

رئيس حكومة إقليم كوردستان يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإماراتي

author_image مظفر مزوري
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أربيل (كوردستان24)- التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في إطار مشاركته بالقمة العالمية للحكومات في دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء الاماراتي، حيث تم التباحث حول سبل توطيد العلاقات بين الطرفين.

ونشر الموقع الرسمي لحكومة إقليم كوردستان اليوم الابعاء بياناً جاء فيه "التقى رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني في دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتي الشيخ سيف بن زايد آل نهيان".

وأضاف البيان "جرى في اللقاء بحث سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان ودولة الامارات العربية المتحدة، وتعزيز فرص التنسيق والتعاون المشترك في شتى المجالات".

ئ
ب
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