تراجع الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي في أسواق الاقليم
أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الأربعاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:
أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان
100 دولار أمريكي = 155500 دينار عراقي
100 يورو = 188000 دينار عراقي
100 جنيه إسترليني = 167.000 دينار عراقي
100 ليرة تركية = 83.00 دينار عراقي
100.000 تومان ايراني = 3400 دينار عراقي
1 دينار أردني = 2025 دينار عراقي
أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان
1 مثقال ذهب عيار 24 = 460.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 21 = 425.000 دينار عراقي
1 مثقال ذهب عيار 18 = 345.000 دينار عراقي