الثروات الطبيعية: بدأ توزيع النفط الأبيض في ضواحي مدن الاقليم

أربيل (كوردستان24)- قالت وزارة الثروات الطبيعية اليوم الأربعاء، إن توزيع النفط الأبيض قد بدأ في المناطق الجبلية وضواحي مدن إقليم كوردستان.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن عملية توزيع النفط الأبيض الأبيض في المناطق الجبلية قد انتهت، حيث تم توزيع أكثر من 64 مليون لتر من النفط الأبيض على 321,138 أسرة.

وأشارت الوزارة إلى أنه بعد انتهاء المناطق الجبلية، بدأت الخطوة الثانية من توزيع النفط الأبيض في المناطق المحيطة بالمدن، حيث تم توزيع ما يقرب من مليوني لتر على أكثر من 8500 أسرة حتى الآن، ولا تزال العملية مستمرة.