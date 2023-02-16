صحة وبیئة

الأنواء تتوقع حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء حالة الطقس

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية، في حين ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم الاثنين المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام  الوسطى والجنوبية، بينما ستكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

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