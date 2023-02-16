"مبادرة نادية" تضع حجر الأساس لنصبٍ تذكاري للضحايا الإيزيديين في سنجار

أربيل (كوردستان 24)- بدأت منظمة "مبادرة نادية" بدعمٍ من المنظمة الدولية للهجرة في العراق، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ببناء نصبٍ تذكاري بمنطقة صولاغ في قضاء سنجار، لتوثيق الإبادة الجماعية بحق الإيزيديين.

ومنذ عام 2021، باشرت منظمة "مبادرة نادية"، بالعمل في تصميم المقبرة والنصب التذكاري، بالشراكة مع أفراد المجتمع ومهندس معماري من الديانة الإيزيدية.

وقالت مديرة المشروع والمنظمة، نادية مراد، "أمرٌ مهم جداً أن يكون هناك مكان لنحزن جميعاً على ما تعرض له الإيزيديون، وهذا النصب تذكيرٌ للعالم بما عانى مجتمعنا من فظائع".

من جانبه، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في العراق، جيورجي جيغاروي، "عندما يعاني المجتمع لهذا الحد من الصدمة والدمار، يصبح إحياء ذكرى الماضي وذكرى الأحياء المفقودين من المكونات الأساسية للجهود المبذولة لدعم الناجين أثناء عودتهم إلى ديارهم".

ويعد هذا المشروع، أول مشروع لعمل نصب تذكاري يكون بهذا الحجم والنطاق في سنجار، بهدف الحفاظ على ذكرى الإيزيديين في سنجار وتكريمها، ويكون بمثابة مساحة لإحياء ذكرى المجتمع الإيزيدي الأكبر.

وتعرض الإيزيديون في الثالث من أغسطس آب 2014، لهجومٍ شنّه تنظيم داعش على قضاء سنجار أودى بحياة آلاف الأشخاص وتشريد مئات آلاف آخرين، واستعباد أكثر من 6 آلاف امرأة (فتيات ومتزوجات).