سیاسة

انتهاء الاجتماع الثنائي بين مسرور بارزاني وإيمانويل ماكرون

author_image أحمد حاجي
مسرور بارزاني مع إيمانويل ماكرون
مسرور بارزاني مع إيمانويل ماكرون
کوردستان مسرور بارزاني إيمانويل ماكرون

أربيل (كوردستان 24)- انتهى قبل قليل في العاصمة الفرنسية باريس، الاجتماع الثنائي بين رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ووصل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، مساء البارحة الأربعاء إلى العاصمة الفرنسية باريس في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الحكومة خلال الزيارة بعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عدداً من كبار المسؤولين الفرنسيين، لبحث آفاق تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الفرنسية على مختلف الصعد.

كما ستتناول الزيارة آخر المستجدات في الساحة العراقية والمنطقة عامة، بالإضافة إلى مناقشة جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

 

 

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