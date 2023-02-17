صحة وبیئة

طقس العراق.. ارتفاع في درجات الحرارة الأسبوع المقبل

author_image سوار أحمد
العراق هيئة الأنواء حالة الطقس العراق

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة في الأسبوع المقبل.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً في جميع اقسام البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وتابع أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً الى غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

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