سیاسة

الرئيس بارزاني يستقبل زعيم تحالف السيادة

الطرفان ناقشا في الاجتماع الوضع السياسي في العراق وخطوات تنفيذ الاتفاق السياسي بين الأطراف المكونة لإئتلاف إدارة الدولة
author_image أحمد حاجي
الرئيس بارزاني وخميس الخنجر
الرئيس بارزاني وخميس الخنجر
کوردستان الرئيس بارزاني تحالف السيادة خميس الخنجر إئتلاف إدارة الدولة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني في صلاح الدين، اليوم السبت 18 شباط فبراير، رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، والوفد المرافق له.

وذكر بيان صادر عن مقر البارزاني، أن "الطرفين ناقشا في الاجتماع الوضع السياسي في العراق وخطوات تنفيذ الاتفاق السياسي بين الأطراف المكونة لائتلاف إدارة الدولة، حيث تم التأكيد على دعم الحكومة العراقية لتنفيذ الاتفاق".

وتابع البيان أنه "كانت العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية والتمسك بمبادئ الشراكة والتوازن والتوافق بين الطرفين من بين المواضيع الأخرى للاجتماع".

 

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