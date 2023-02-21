أسعار الدولار والعملات الأخرى في أسواق أربيل

أربيل (كوردستان24)- بلغ سعر صرف الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء، في تداولات أسواق إقليم كوردستان، كالتالي:

أسعار الدولار والعملات الأخرى في إقليم كوردستان

100 دولار أمريكي = 153150 دينار عراقي

100 يورو = 165500 دينار عراقي

100 جنيه إسترليني = 185.000 دينار عراقي

100 ليرة تركية = 80.00 دينار عراقي

100.000 تومان ايراني = 3100 دينار عراقي

1 دينار أردني = 2017 دينار عراقي

أسعار الذهب في أسواق إقليم كوردستان

1 مثقال ذهب عيار 24 = 455.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 21 = 410.000 دينار عراقي

1 مثقال ذهب عيار 18 = 340.000 دينار عراقي