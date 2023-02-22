المالكي: الخلاف مع الصدر "سينتهي قريبا"

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي يوم الثلاثاء 21 شباط 2023، ان الخلاف مع زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر "سينتهي قريبا".

وقال المالكي، في تصريحات صحفية، ان هناك "نية على إنهاء هذا الخلاف من قبله ومن قبلنا"، مشيرا الى أنه "لا يريد المحاصصة الطائفية".

وأضاف ان "الشركاء الآخرين متمسكون بها ويقدّمون دائماً أعدادهم ونسبتهم ويطالبون بحصصهم".

وعن حكومة السوداني، قال المالكي، انه "من غير المُنصف الحكم مسبقاً بعد أشهر قليلة من تشكيل هذه الحكومة".

وأشار الى ان هذه الحكومة تواجه تحديات كبيرة وتركة ثقيلة من تقصير حكومات سابقة"، مرجحاً استمرارها الى نهاية الدورة البرلمانية وعدم إجراء انتخابات برلمانية مبكرة.

وتابع، ان "العودة الى انسداد سياسي جديد وفشل في إدارة الدولة من قبل الحكومة، فيكون من الواجب أن نذهب الى إجراء انتخابات نيابية مبكرة".

واضاف، "لكن ما دامت الأمور سليمة والعملية السياسية مستقرة والحكومة ماضية في تنفيذ برنامجها الذي وعدت به، فلماذا الانتخابات المبكرة؟".

وعانى العراق من شلل سياسي بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في تشرين الأول 2021، وذلك بسبب الخلافات بين القوى الشيعية، وبعد انسحاب نواب الصدر في 15 حزيران 2022، من البرلمان، جرى تشكيل ائتلاف إدارة الدولة بين قوى شيعية وكوردية وسنية، تمخض عنه تعيين عبداللطيف رشيد رئيساً للجمهورية، وتكليف محمد شياع السوداني بتشكيل الحكومة في 13 تشرين الأول الماضي.