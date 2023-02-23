سیاسة

السوداني يكشف تفاصيل 150 مشروعاً في بغداد

وأكد السوداني بحسب البيان أن "الحكومة حرصت على أن تكون أولى محطات الجهد الخدمي والهندسي في العاصمة بغداد"
author_image أحمد حاجي
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
العراق السوداني بغداد أمانة بغداد إطلاق 150 مشروعاً

أربيل (كوردستان 24)- كشف رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، تفاصيل 150 مشروعاً في بغداد التي وجه بإطلاقها اليوم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس أمانة العاصمة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته كوردستان 24، إن "السوداني أطلق 150 مشروعاً خدمياً وتطويرياً في العاصمة بغداد، وذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت، مساء اليوم، بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس أمانة بغداد".

ونقل البيان عن السوداني قوله أن "المشاريع تتكون من أربع مراحل؛ تتضمن المرحلة الأولى المباشرة بسبعين مشروعاً للتطوير وإكساء الشوارع، بمساحة تتجاوز 8 ملايين متر مربع، وفي المرحلة الثانية، هناك 35 مشروعاً للجسور والأنفاق والمجسرات، إضافة إلى النقل العام والسكن".

وأشار إلى أنه "سيتم في المرحلة الثالثة، المباشرة بستة وعشرين مشروعاً لقطاع الصرف الصحي، و33 مشروعاً للماء الصالح للشرب، أما المرحلة الرابعة فتتضمن 9 مشاريع لزيادة المساحات الخضراء، وتأهيل المشاتل وإدارة النفايات، فضلاً عن المضي بإنجاز مشاريع تُعنى بالثقافة والجمال والهُوية التراثية، منها إعادة إحياء شارع الرشيد، والمركز التاريخي لمدينة بغداد وتأهيل المتحف البغدادي، والحفاظ على البيوت التراثية".

وحيّى السوداني خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، أمانة بغداد والعاملين فيها لمرور مئة عام على تأسيسها، مشيراً إلى أن "بغداد هي المدينة الرمز الجامعة لكل أطياف الشعب العراقي، وهي هوية العراق، الأمر الذي يتطلب منا بذل الجهود من أجل النهوض بواقعها".

وأكد السوداني بحسب البيان أن "الحكومة حرصت على أن تكون أولى محطات الجهد الخدمي والهندسي في العاصمة بغداد؛ من أجل معالجة النقص بالخدمات الأساسية في العديد من أحيائها، مجدداً ثقته بالعاملين في بلديات وأمانة بغداد، وبجهودهم في تحقيق آمال المواطنين بالخدمات المطلوبة".

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