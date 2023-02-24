فؤاد حسين و رومانوسكي يبحثان نتائج زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن

أربيل (كوردستان24)- بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإتحادية فؤاد حسين، وسفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي، نتائج زيارة الوفد العراقي الى واشنطن.

وأكد الجانبان على ضرورة خلق آلية مشتركة لمتابعة النتائج المرجوة من زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان، أن" حسين استقبل رومانوسكي، وجرى خلال اللقاء مناقشة نتائج الزيارة التي أجراها الوزير إلى واشنطن والسبل الكفيلة لمتابعة المخرجات المنبثقة من نتائج الزيارة، وأكد الجانبان على ضرورة خلق آلية مشتركة لمتابعة النتائج المرجوة من الزيارة".

وأضاف الصحاف، أنه" تطرق الجانبان إلى موضوع توقف المباحثات الإيرانية- الأميركية، وخاصةً بعد زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى بغداد، أمس الأربعاء،".

وتابع أن" اللقاء ناقش كذلك مقترح القرار المقدم من قبل البرازيل إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الحرب الروسية- الأوكرانية".