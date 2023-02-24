سیاسة

آلينا رومانوسكي: الحرب الروسية على أوكرانيا اثّرت على الحياة اليوميّة للشعب العراقي

author_image سوار أحمد
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أربيل (كوردستان24)- قالت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي، اليوم الجمعة، ان الحرب الروسية – الأوكرانية، اثرت على الحياة اليومية للشعب العراقي.

ونشرت آلينا رومانوسكي على حسابها في موقع "تويتر"، "يصادف اليوم مرور عام على غزو روسيا لأوكرانيا".

وأضافت "أدت الحرب الروسية الوحشية إلى تفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي، وأدت لارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة".

وتابعت السفيرة الأمريكية، "انعكس الأمر على الحياة اليومية للعراقيين والأمريكيين".

وأشارت رومانوسكي الى أن "روسيا هي العقبة الوحيدة أمام السلام في أوكرانيا".

 

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