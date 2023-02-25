هزة أرضية بقوة 4 درجات شرق أربيل

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية اليوم السبت عن تسجيل هزة أرضية فجر اليوم السبت شرق مدينة أربيل.

وقالت الهيئة في بيان لها "ان مراصدنا الزلزالية سجلت حدوث هزة أرضية فجر هذا اليوم السبت 25 شباط 2023 في محافظة أربيل".

وأضاف البيان " ان الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 03:09:40 فجر هذا اليوم بالتوقيت المحلي وتبعد (22) كم شمال شرق مركز المدينة في محافظة اربيل".

وأشار البيان الى أنه "قد تم الشعور بالهزة الارضية من قبل المواطنين وبشكل واضح ولم تردنا اي خسائر تذكر، وسنوافيكم في حال حدوث اية مستجدات اخرى".

ودعا البيان المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".