فينيسيوس يحصد جائزة لاعب الاسبوع في مسابقة أبطال أوروبا

أربيل (كوردستان 24)- فاز نجم ريال مدريد، البرازيلي فينيسيوس جونيور بجائزة لاعب الاسبوع في مسابقة دوري أبطال أوروبا، بحسب ما أعلنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتألّق فينيسيوس وسجل هدفين، ليقود ريال مدريد لتحقيق فوز كبير بنتيجة 5-2 على ليفربول بملعب 'أنفيلد' في ذهاب ثمن النهائي، الثلاثاء الماضي.

وحسم فينيسيوس جائزة الأسبوع الثاني من جولة ذهاب ثمن النهائي، بعد منافسة مع الثلاثي رياض محرز، نجم سيتي، وهاكان كالهانوجلو، لاعب إنتر ، وهيرفينج لورينزو من نابولي.

وهذه هي المرة الأولى منذ بداية الموسم الجاري التي يحصل فيها لاعب من ريال مدريد على جائزة لاعب الأسبوع في بطولة أبطال أوروبا.

وبات ريال مدريد قريباً من التأهل إلى الدور ربع النهائي قبل مواجهة الإياب التي تقام على ملعب 'سانتياجو بيرنابيو' في الـ 15 مارس آذار المقبل.

ويقدم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" جائزة أفضل لاعب في كل أسبوع تقام فيه مباريات البطولة القارية.

وكان فردريك أورسنيس، لاعب بنفيكا، فاز بجائزة أفضل لاعب الأسبوع الماضي، في انطلاق جولة ذهاب الدور ثمن النهائي، بعدما تألق مع فريقه ضد كلوب بروج.