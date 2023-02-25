أمانة بغداد تضع سقفاً زمنياً لإزالة الكتل الكونكريتية عن شوارع العاصمة

أربيل (كوردستان 24)- أفادت أمانة بغداد، بوجود تعاون بينها وبين قيادة عمليات بغداد بخصوص فتح الطرقات المغلقة وإزالة الكتل الكونكريتية عن شوارع العاصمة.

وقال مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد، محمد الربيعي، إن "دوائر الطرق والمشاريع مستمرة في توسعة الطرق وتقليص الجزرات الوسطية في شرق وغرب القناة والكرادة ومناطق أخرى في جانب الرصافة، وفي منطقة المنصور ومناطق أخرى في جانب الكرخ، وهي ضمن المشاريع الاستراتيجية لتقليل الزحامات".

وأشار إلى أن "قيادة عمليات بغداد هي المسؤولة عن رفع الكتل الكونكريتية وفتح الطرق، وهناك تعاون بين الأمانة وقيادة عمليات بغداد بهذا الشأن".

مؤكّداً أنه "خلال الصيف المقبل لن تكون هناك أي كتلة كونكريتية في بغداد"، بحسب وكالة الأنباء العراقية (واع).

في سياقٍ منفصل، أكد مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد أن "جميع الأراضي المشمولة بقرار التطويب هي أراض زراعية مملوكة للدولة.

ولفت أن "أمانة بغداد مستمرة في منح السندات لساكنيها، وتعمل منذ شهرين على جرد وفرز وترتيب الأراضي لإنجاز العمل ضمن المهلة التي منحها رئيس الوزراء، بواقع 90 يوماً لتنفيذ الأمر".