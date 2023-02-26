سیاسة

بحضور أمريكي ومصري.. محادثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين في الأردن لبحث خفض التصعيد

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط فلسطين اسرائيل مصر الولايات المتحدة

أربيل (كوردستان24)- يعقد ممثلون عن الجانب الفلسطيني والإسرائيلي اجتماعا "أمنيا سياسيا" الأحد في مدينة العقبة الساحلية جنوب الأحد. ويهدف الاجتماعي الذي يحضره ممثلون عن الولايات المتحدة ومصر إلى التوصل إلى"فترة تهدئة وإجراءات لبناء الثقة"، وفق ما كشف مصدر رسمي أردني.

وقال المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن "الاجتماع الذي يعقد في العقبة بحضور ممثلين عن الولايات المتحدة ومصر يأتي في سياق الجهود المبذولة لوقف الإجراءات الأحادية للوصول الى فترة تهدئة وإجراءات لبناء الثقة وصولا لانخراط سياسي أشمل بين الجانبين".

وأضاف إن "الاجتماع يأتي استكمالا للجهود المكثفة التي يبذلها الأردن بالتنسيق مع السلطة الوطنية الفلسطينية وبقية الأطراف لوقف الإجراءات الأحادية والتصعيد الأمني الذي يهدد بتفجير دوامات كبيرة من العنف إضافة إلى الوصول إلى إجراءات أمنية واقتصادية تخفف من معاناة الشعب الفلسطيني".

وأوضح المصدر إن الاجتماع هو الأول بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمشاركة إقليمية ودولية منذ سنوات، وأن انعقاده يمثل "خطوة ضرورية ... للوصول الى تفاهمات فلسطينية إسرائيلية توقف التدهور".

وقالت حركة فتح عبر تويتر إن قرار المشاركة في اجتماع العقبة ينبع من "مصلحة الشعب الفلسطيني وأهمية وقف المجازر"، مشددة على وجوب "اتخاذ مواقف صعبة وتحمل المسؤولية مع تفهم رفض بعض القوى للقاء".

وقال مسؤول أمني لوكالة الأنباء الفرنسية إن رونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) سيشارك في الاجتماع.

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