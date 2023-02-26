نيجيرفان بارزاني يتلقى دعوة رسمية لزيارة دولة الإمارات

أربيل (كوردستان24)- تلقى رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، دعوة رسمية من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات.

وجاء ذلك خلال استقبال نيجيرفان بارزاني القنصل العام لدولة الإمارات العربية المتحدة، أحمد إبراهيم سعيد الزاهري.

وأكد الجانبان خلال لقاء على توطيد علاقات العراق وإقليم كوردستان مع دولة الإمارات وتوسيع آفاق التعاون المشترك بينهم، وبحثا الأوضاع السياسية والاقتصادية للعراق وإقليم كوردستان وعلاقات أربيل وبغداد.

وسلم القنصل دعوة رسمية من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات لفخامة الرئيس نيجيرفان بارزاني لزيارة الإمارات العربية المتحدة.

وفي رسالة الدعوة، وجه الشيخ رئيس دولة الإمارات تحياته للرئيس نيجيرفان بارزاني، مشيراً إلى رغبة واهتمام بلاده بعلاقاتها مع إقليم كوردستان والتعاون المشترك بين الجانبين في المجالات المتنوعة، ومعبراً عن تطلعه للقاء نيجيرفان بارزاني في الإمارات لتبادل الآراء ووجهات النظر حول المصالح والعلاقات المشتركة.

من جهته، وإلى جانب توجيه تحياته لسمو الرئيس آل نهيان، عبر نيجيرفان بارزاني عن قبوله بسرور الدعوة لزيارة الإمارات مشدداً على أهمية علاقات الإمارات مع العراق وإقليم كوردستان.

وشكلت مسألة الموازنة وقانون النفط والغاز بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية العراقية وأوضاع سنجار واخر تطورات الأوضاع في المنطقة بصورة عامة، محوراً آخر من اللقاء.