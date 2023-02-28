هيئة الأنواء: ارتفاع جديد في درجات الحرارة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، أن "طقس البلاد ليوم غد الأربعاء سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والجنوبية، فيما ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد".

وأوضح أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً غائماً مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، وتكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية من البلاد".

ولفت الى أن "طقس البلاد ليوم السبت المقبل سيكون غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية غائماً جزئياً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".