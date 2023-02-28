سیاسة

وفد من رئاسة الاقليم يبحث مسألة الانتخابات مع الإتحاد الوطني

author_image سوار أحمد
کوردستان اقليم كوردستان رئاسة الاقليم الانتخابات الاتحاد الوطني

أربيل (كوردستان24)- أعلن مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء 28 شباط 2023، مع الإتحاد الوطني الكوردستاني، لبحث مسألة إجراء انتخابات برلمان الإقليم.

وقالت رئاسة الإقليم لكوردستان 24، ان الوفد الذي سيلتقي وفد الإتحاد، سيكون برئاسة فوزي حريري رئيس ديوان رئاسة الإقليم.

ومن المقرر أن يتم خلال الاجتماع، بحث مسألة إجراء انتخابات برلمان كوردستان، مع الاتحاد الوطني الكوردستاني.

وبحسب المصدر نفسه، فإن الوفد سيجتمع مع الأحزاب السياسية الأخرى في إقليم كوردستان حول نفس القضية.

ويأتي هذا تزامنا مع اجتماع بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، في مدينة أربيل.

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