أمن

شرطة أربيل تعلن إلقاء القبض على 70 متسوّلاً

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المستوّلون الذين ألقت شرطة أربيل القبض عليهم- عن صفحة مديرية الشرطة
المستوّلون الذين ألقت شرطة أربيل القبض عليهم- عن صفحة مديرية الشرطة
کوردستان أربيل الشرطة إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت شرطة أربيل، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 70 متسوّلاً في عموم المدينة، ضمن حملةٍ استمرت اسبوعاً كاملاً.

وقال بيانٌ صادر عن مديرية شرطة أربيل، أن حملة الاعتقال التي استمرت نحو اسبوع، أسفرت عن إلقاء القبض على 70 متسولاً.

وأضاف "هؤلاء المنتشرين أمام أبواب المطاعم والفنادق وإشارات المرور، كانوا يزعجون المواطنين والسياح القادمين إلى العاصمة أربيل".

وتابعت مديرية شرطة العاصمة في بيانها، أن عمليات إلقاء القبض على هؤلاء تمّت "بموجب المادة 390 من قانون العقوبات".

 

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