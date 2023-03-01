سیاسة

الأمين العام للأمم المتحدة في أول زيارة إلى العراق منذ 6 سنوات

author_image سوار أحمد
العراق انطونيو غوتيرش بغداد زيارة اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان24)- وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإتحادية بغداد في زيارة رسمية.

وهذه الزيارة هي الأولى له إلى العراق منذ ستّ أعوام، سيسعى خلالها إلى "دعم جهود" السلام في هذا البلد، وفقا لوكالة "فرانس برس". 

وقال الأمين العام لدى وصوله إلى العاصمة العراقية للمرة الأولى منذ ربيع 2007: "تسعدني كثيراً العودة إلى بغداد".

وأضاف، بحسب بيان نشره مكتبه، أنّ "هذه زيارة تضامن. تضامن مع الشعب والمؤسّسات الديموقراطية في العراق، وتضامن معناه أنّ الأمم المتّحدة ملتزمة تماماً دعم توطيد مؤسّسات البلاد".

وأعرب الأمين العام في تصريحه عن "ثقته بأنّ العراقيين سيتمكّنون من تجاوز الصعوبات والتحدّيات التي يواجهونها بفضل حوار مفتوح وشامل".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مطار بغداد الدوليّ."

وفي وقت سابق، أكد أحمد الصحاف، أن "زيارة أنطونيو غوتيريش تأتي في سياق دعم جهود الحكومة العراقية على الصعد كافة.وهي تعبير عن الدور المتوازن الذي يلعبه العراق وبما يعزز الأمن والسلم الدوليين".

وأشار الى أن "الزيارة تؤكد انفتاح السياسة الخارجية للعراق، ودورها المحوري في مجمل قضايا المنطقة والعالم".

والجولة التي يقوم بها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تشمل إقليم كوردستان، حيث انه من المقرر أن يلتقي غوتيرش مع كبار المسؤولين في الإقليم.

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