آثار الأنبار تكتشف "برج المفتول" و"مخفر الدرك العثماني" في الفلوجة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت مديرية الآثار بمحافظة الأنبار، الثلاثاء، عن اكتشاف موقعين تراثيين في ناحية الصقلاوية التابعة لقضاء الفلوجة.

وقال مدير مفتشية آثار الأنبار، عمار علي حمدي، "خلال جولات المسح الميداني للمواقع التراثية في الفلوجة، اكتشفنا موقعين تراثيين مهمين في ناحية الصقلاوية التابعة لقضاء الفلوجة".

وأوضح حمدي أن الموقع الأول الذي اكتُشِف "هو برج المفتول، والثاني مخفر الدرك العثماني"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضاف "أخذنا إحداثيات المواقع، فضلاً عن القيام بوصف كامل وتقدير المساحات، وكذلك حث السكان المجاورين بعدم العبث أو المساس بها، لحين الانتهاء من تسجيلها وإعلان تراثيتها".

ولفت مدير مفتشية آثار الأنبار، إلى أن "المواقع تعود لبداية القرن التاسع عشر، إذ أن برج المفتول أنشئ من قبل القوات الإنگليزية لأغراض التحصينات العسكرية".

"في حين أن الدرك العثماني كان مخفراً يحوي مأمور المخفر والغرض منه حماية المواطنين، ويحوي أيضاً عناصر معمارية عثمانية وأبواب وشبابيك تعود لتلك الفترة"، بحسب حمدي.