إيرادات العراق من النفط خلال شباط تتجاوز 7 مليار دولار

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة النفط العراقية، الأربعاء، أن إيرادات شهر فبراير شباط الماضي بلغت أكثر من سبعة مليار دولار.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن "كمية الصادرات من النفط الخام لشهر شباط الماضي بلغت 92 مليوناً و255 ألفاً و610 برميل، بإيراداتٍ وصلت لـ 7 مليار و81 مليون دولار.

وأضافت أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام من الحقول النفطية في وسط العراق وجنوبه، بلغت 89 مليون و140 ألف و448 برميل".

أما كميات النفط المصدّرة من حقول كركوك عبر ميناء جيهان، فقد بلغت بحسب بيان الوزارة، "مليونين و834 ألف و393 برميل".

وأوضح أن "معدل الكميات اليومية المصدرة بلغت 3 ملايين و295 ألف برميل يومياً، بمعدّل أكثر من 76.75 دولاراً للبرميل الواحد".

وكانت وزارة النفطة العراقية أعلنت في وقتٍ سابق، أن صادرات البلاد من النفط الخام في يناير كانون الثاني الماضي تجاوزت 7.6 مليار دولار.

وأوضحت أن كمية الصادرات من النفط الخام في الشهر ذاته، زادت على 101.2 مليون برميل، بإيرادات تزيد على 7.663 مليار دولار.

وذكرت الوزارة أن "الكميات المصدرة قد تم تحميلها من قبل 36 شركة عالمية من جنسيات عدة، من موانئ البصرة وخور الزبير والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي".

وكانت صادرات النفط الخام العراقية قفزت خلال العام الماضي إلى أكثر من 115 مليار دولار، بزيادة حوالي 52 في المئة عن العام السابق، بفضل ارتفاع أسعار بيع النفط.

وفي وقتٍ سابق، أشارت وزارة النفط العراقية إلى أن الكميات المصدرة من النفط الخام في 2022 بلغت أكثر من مليار و209 ملايين برميل، وبلغت المحصلة النهائية لمعدل تصدير النفط اليومي قرابة 3 ملايين و320 ألف برميل في اليوم.

وكانت صادرات العراق من النفط الخام، بلغت حوالي 75.7 مليار دولار في العام 2021، فيما كانت حوالي 33.9 مليار دولار في 2020.