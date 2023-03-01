السوداني يوجه باعتماد اللغة التُركمانية كلغة ثالثة في مخاطبات كركوك الرسمية

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، باعتماد اللغة التركمانية لغة ثالثة في المخاطبات الرسمية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك.

وقال الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته كوردستان 24، إنه "استناداً إلى قانون اللغات الرسمية الذي صوت عليه البرلمان عام 2014، ووفقاً للمادة 9 من القانون، التي تنصّ على (أنّ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان في الوحدات الإدراية التي يشكل التركمان أو السريان فيها كثافة سكانية)، وجّه رئيس مجلس الوزراء باعتماد اللغة التركمانية لغة ثالثة في المخاطبات الرسمية، ضمن الحدود الإدارية لمحافظة كركوك".

وأضاف العوادي أن "الحكومة تؤكد أنها تنظر بعين المساواة لكل فئات الشعب العراقي وفقاً لمنهجها الوطني واستناداً إلى الدستور العراقي النافذ".

وتشير المادة الرابعة من الدستور العراقي إلى أن العربية والكوردية هما اللغتان الرسميتان في العراق، بما يشمل الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين وإصدار الوثائق الرسمية بهما.