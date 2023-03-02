اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية

author_image سوار أحمد
العالم النفط الأسعار

أربيل (كوردستان24)- ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس، لتواصل مكاسبها من الجلستين السابقتين وسط مؤشرات على انتعاش اقتصادي قوي في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، وهو ما عوض المخاوف بشأن ارتفاع  مخزونات الخام الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 5 سنتات إلى 84.36 دولارا للبرميل في الساعة 04:22 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3 سنتات إلى 77.71 دولارا للبرميل.

وارتفع كلا العقدين بنحو 1٪ في الجلسة السابقة بعد أن أظهرت البيانات أن نشاط التصنيع في الصين في فبراير/شباط نما بأسرع وتيرة منذ أكثر من عقد، مما يضيف إلى دليل على انتعاش اقتصادي بعد إزالة قيود كورونا الصارمة.

ومع ذلك، فإن الأسبوع العاشر على التوالي من تراكم مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة وهو مما حد من مكاسب السوق.

أفادت إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت 1.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير/ شباط إلى 480.2 مليون برميل، وهو أعلى مستوى لها منذ مايو/ ايار 2021.

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