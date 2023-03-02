البحرية البريطانية تصادر أسلحةً إيرانية في مياه الخليج

أربيل (كوردستان 24)- صادرت البحرية البريطانية، أسلحةً إيرانية كانت على متن قاربٍ في مياه الخليج، تضمّنت صورايخ مضادة للمدرّعات معدّة للتهريب إلى اليمن.

وقالت البحرية البريطانية، إن العملية التي كانت بمساعدة البحرية الأميركية، جرت في الـ 23 من فبراير شباط الماضي، بمنطقةٍ جنوبي إيران.

وأضافت "كان المهربون المفترضون يحاولون التقدم ليلاً عبر طريقٍ بحري عادةً ما يستخدم لتهريب الأسلحة إلى اليمن".

من جانبها، أشارت السفارة البريطانية في الإمارات، إلى أن السفينة "إتش إم إس لانكاستر" صادرت الأسلحة "أثناء قيامها بدورية أمنية روتينية" بعد أن اكتشفت "منصة أميركية للمراقبة والاستطلاع قارب تهريب مشتبهاً به كان يبحر بسرعة عالية في المياه الدولية ليلاً".

وقالت "ملاحقة القارب جرت بواسطة مروحية، وتجاهل المهربون بداية التحذيرات و"حاولوا الإبحار نحو المياه الإقليمية الإيرانية لكن قُبِض عليهم قبل أن يتمكنوا من القيام بذلك".

وتشمل الأسلحة المصادرة، بحسب الجزيرة نت، صواريخ موجهة مضادة للدبابات إيرانية الصنع على غرار صواريخ "كورنيت" الروسية، ومكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى.

من جهتها، قالت البحرية الأميركية إنها "قدمت لنظيرتها البريطانية دعماً استخباراتياً في مجال المراقبة"، مشيرة إلى أن القارب كان في "طريق يستخدم تاريخياً لتهريب الأسلحة بشكل غير قانوني إلى اليمن".

وأضافت "في الأشهر الثلاثة الماضية، أدت 7 عمليات ملاحقة نفّذتها القوات البحرية الأميركية والحليفة إلى مصادرة أكثر من 5 آلاف قطعة سلاح و1.6 مليون طلقة ذخيرة و7 آلاف قطعة من مكونات الصواريخ، ومخدرات تبلغ قيمتها السوقية نحو 80 مليون دولار".