سیاسة

انطلاق مؤتمر الاقتصاد والاستثمار "ألمانيا- كوردستان" في برلين

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مؤتمر الاستثمار ألمانيا- كوردستان
مؤتمر الاستثمار ألمانيا- كوردستان
کوردستان إقليم كوردستان ألمانيا برلين

أربيل (كوردستان 24)- انطلق اليوم الخميس، مؤتمر الاقتصاد والاستثمار ألمانيا- كوردستان في العاصمة برلين،والذي أطلقته جمعية الصداقة الكوردية الألمانية.

وسيناقش المؤتمر في جولاته الخمس، أسس توسيع وتعزيز قطاع الاستثمار والتجارة بين إقليم كوردستان وألمانيا، بحضور وفدٍ من هيئة الاستثمار مكوّن من رئيس لجنة الاستثمار الدكتور محمد شكري، ومدير عام استثمار دهوك، المهندس كوردو إحسان عبد الصمد، وعدد من مدراء ومسؤولي اللجنة.

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وخلال جلسةٍ نقاشية، بحث رئيس لجنة الاستثمار الدكتور محمد شكري، ووزيرة الدولة للأغذية والزراعة، سيلفيا بندر، سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين ألمانيا وكوردستان في مجالات الصناعة والزراعة والبناء والسياحة والتجارة.

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وفي جلسةٍ أخرى، تحدث مدير عام استثمار دهوك، المهندس كوردو إحسان، عن ترحيب المدينتين التوأم بين ألمانيا وكوردستان، وتطرّق إلى المشاريع الاستثمارية في محافظة دهوك، خاصة المشاريع الاستراتيجية للبنية التحتية لإقليم كوردستان.

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ويشارك في المؤتمر، وزير التجارة والصناعة في إقليم كوردستان، وغرفة تجارة وصناعة أربيل، واتحاد مستثمري كوردستان، واتحاد كوردستان للاستيراد والتصدير، ورئيس جامعة دهوك، ونائب محافظ دهوك، إضافةً لمسؤولين آخرين في إقليم كوردستان.

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