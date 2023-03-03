برشلونة يهزم ريال مدريد بهدف عكسي في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا

أربيل (كوردستان24)- اقترب برشلونة من بلوغ نهائي كأس إسبانيا لكرة القدم بفوز ثمين في مباراة الكلاسيكو على مضيفه ريال مدريد 1-صفر الخميس، ضمن ذهاب نصف نهائي.

وفشل الريال في الثأر من خسارته أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسبانية 1-3 في العاصمة السعودية الرياض في يناير الماضي.

ووقع ريال على ملعبه "سانتياغو برنابيو" في المحظور عندما أهدى هدف المباراة الوحيد لغريمه بداية من خطأ في التمرير من الفرنسي إدواردو كامافينغا استغله لاعبو برشلونة بتسديدة اصطدمت بمدافع الميرينغي البرازيلي إيدر ميليتاو وتحولت إلى الشباك عن طريق الخطأ (26).

وتقام مباراة الإياب على ملعب "كامب نو" في 5 نيسان/أبريل المقبل.

وجلس الفرنسي أوريليان تشواميني والبلجيكي إيدين هازار على مقاعد البدلاء، فيما أشرك المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي كامافينغا إلى جانب المخضرمين الألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش في الوسط. ودفع بالمدافع ناتشو فرنانديس على الرواق الأيسر.

وغاب الفرنسي فيرلان مندي والمدافع النمساوي دافيد ألابا للإصابة.

في فريق برشلونة، دفع المدرب تشافي هرنانديس بالمدافع الفرنسي جول كونديه أساسيا، مع فيران توريس في المقدمة إلى جانب غافي ورافينيا. وجلس أنسو فاتي على مقاعد البدلاء، فيما غاب الفرنسي عثمان ديمبيليه والبولندي روبرت ليفاندوفسكي وبيدري للإصابة.

وخاض برشلونة اللقاء في صدارة الدوري متقدما بفارق 7 نقاط عن غريمه اللدود ريال، لكنه يواجه الميرينغي بعد خسارة أمام ألميريا صفر-1.

أما الريال، فخرج متعادلا في ديربي العاصمة أمام الجار اللدود أتلتيكو 1-1.