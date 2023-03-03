أمريكا تضيف 37 كيانا صينيا وروسيا إلى القائمة السوداء للتجارة

أربيل (كوردستان24)- قالت وزارة التجارة الأميركية يوم الخميس، إن الولايات المتحدة أضافت 37 كيانا إلى قائمتها السوداء للتجارة بسبب أنشطة تشمل تقديم مساهمات للجيش الروسي ودعم الجيش الصيني وتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان في ميانمار والصين أو الانخراط فيها.

وقالت مساعدة وزيرة الخارجية ثيا كيندلر، في بيان "عندما نحدد الكيانات التي تمثل مصدر قلق للولايات المتحدة يتعلق بالأمن القومي أو السياسة الخارجية، فإننا نضيفها إلى قائمة الكيانات لضمان تمكننا من التدقيق في معاملاتها".

وأضافت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الشهر الماضي، شركات صينية وروسية، بما في ذلك ثاني أكبر مشغل للهواتف المحمولة في روسيا، إلى قائمتها السوداء التجارية وعزت ذلك إلى دعم هذه الشركات للجيش الروسي، وذلك ضمن المساعي الأميركية لتضييق الخناق على موسكو بعد مرور عام على الذكرى الأولى لغزوها أوكرانيا.

وتسلط هذه الإجراءات الضوء على الجهود المتزايدة التي تبذلها إدارة بايدن لتحجيم قدرات الجيش الروسي عن طريق استهداف الشركات العالمية التي تساعد موسكو في التهرب من قيود التصدير والوصول إلى التقنيات الرئيسية.