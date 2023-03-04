سیاسة

البيشمركة تنفذ عملية تمشيط في منحدرات جبل قرجوخ

وشدد على أن "الهدف من العملية هو تدمير قواعد وملاجئ الإرهابيين"
author_image أحمد حاجي
البيشمركة تنفذ عملية تمشيط في منحدرات جبل قرجوخ
البيشمركة تنفذ عملية تمشيط في منحدرات جبل قرجوخ
کوردستان وزارة البيشمركة عملية تمشيط منحدرات جبل قرجوخ ملاحقة الإرهابيين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة البيشمركة، اليوم السبت، تنفيذها عملية تمشيط في منحدرات جبل قرجوخ، وذلك بهدف القضاء على التهديدات الإرهابية التي يشكلها داعش على تلك المنطقة والمدنيين.

وقالت الوزارة في بيان تلقته كوردستان 24، "اليوم السبت 4 آذار مارس 2023، نجح لواء المشاة الرابع عشر التابع لوزارة البيشمركة، وبمساعدة ودعم من قسم الكلاب التابع لوزارة البيشمركة، والمعروف بـ (K9)، في تنفيذ عملية تمشيط شاملة في منحدرات جبل قرجوخ".

وأضاف البيان أن "لواء المشاة الرابع عشر قام بتمشيط قرى (كاوار وخدرجيجه) وصولاً إلى شارع مخمور في منحدرات جبل قرجوخ".

وشدد على أن "الهدف من العملية هو تدمير قواعد وملاجئ الإرهابيين، مع إرساء الأمن والاستقرار في المناطق المشتبه بوجود فلول داعش فيها".

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