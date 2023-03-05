سیاسة

في زيارة مفاجئة.. رئيس هيئة الأركان الأميركية يتفقد قوات بلاده في سوريا

author_image سوار أحمد
سوریا مارك ميلي سوريا زيارة

أربيل (كوردستان24)- أجرى رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي زيارة مفاجئة لسوريا يوم السبت لتقييم مهمة محاربة تنظيم داعش، ومراجعة إجراءات حماية القوات الأميركية من أي هجوم.

وقال ميلي للصحفيين، إنه يعتقد أن القوات الأميركية وشركاءهم من قوات سوريا الديمقراطية، يحرزون تقدما في ضمان هزيمة دائمة لتنظيم داعش.

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن مهمة سوريا تستحق المخاطرة، فإن ميلي ربطها بأمن الولايات المتحدة وحلفائها، قائلا "إذا كنت تعتقد أن هذا مهم، فإن الإجابة هي "نعم".

وينتشر المئات من العسكريين الأميركيين ضمن تحالف تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية التي تشكل وحدات حماية الشعب الكوردية، ركيزتها الأساسية في شمال سوريا وشمال شرقها.

وتشن القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي بقيادة واشنطن بين الحين والآخر عمليات دهم أو إنزال جوي ضد عناصر يشتبه في انتمائهم إلى تنظيم داعش.

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