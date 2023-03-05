تأجيل الاجتماع المقرر بين المؤسستين الانتخابيتين للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني

أربيل (كوردستان 24)- تأجل الاجتماع المقرر غداً الإثنين بين المؤسستين الانتخابيتين للحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني إلى إشعار آخر.

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في برلمان كوردستان زانا ملا خالد لكوردستان 24، إنه "كان مقرراً عقد الجولة الثانية من الاجتماع الثنائي بين الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، مضيفاً "لكنه تأجل إلى إشعار آخر".

وأضاف أن "سبب التأجيل يعود إلى تدهور الحالة الصحية لرئيس الوفد المفاوض للاتحاد الوطني الكوردستاني، وليس لأسباب سياسية".

وأفاد مراسل كوردستان 24 في وقت سابق بأن الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني اتفقا على أربع نقاط على مستوى مؤسساتهما الانتخابية.

وبحسب النقاط الأربع، فإن انتخابات برلمان كوردستان تجرى ضمن أربع دوائر انتخابية وفق المحافظات مع اعتماد القائمتين المفتوحة والمغلقة مناصفة، فضلاً عن توزيع عدد المقاعد في الدوائر بناء على إحصائيات وزارة التجارة الاتحادية والتنسيق مع مفوضية الانتخابات العراقية لاستخدام قائمة الناخبين المعتمدة لديها.

وكانت حكومة إقليم كوردستان قد أكدت في مناسبات عدة على ضرورة إجراء الانتخابات في وقت مناسب من هذا العام.