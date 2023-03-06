كمال كليجدار أوغلو مرشحاً لتحالف الشعب في الانتخابات الرئاسية التركية

أربيل (كوردستان24)- أعلن تحالف الشعب المعارض في تركيا عن كمال كليجدار أوغلو مرشحاً للتنافس مع الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان على الرئاسة التركية، في الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي ستجرى في 14 مايو المقبل.

وقال زعيم حزب السعادة تمل كاراملا أوغلو أمام حشد خارج مقر حزبه في أنقرة حيث اجتمع قادة الأحزاب الستة الاثنين، إن "كمال كيليتشدار أوغلو هو مرشحنا الرئاسي".

وكان قادة أحزاب المعارضة الستة قد اجتمعوا يوم الخميس الماضي، وكان من المتوقع على نطاق واسع اتفاقهم على أن يكون المرشح المشترك كمال كليجدار اوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا.

ونشر قادة الاحزاب الستة بياناً بعد اجتماع الخميس الماضي جاء فيه "توصلنا إلى تفاهم مشترك حول مرشحنا الرئاسي المشترك للانتخابات الرئاسية الثالثة عشرة وخريطة الطريق لعملية الانتقال"، وأضاف البيان "أن الزعماء سيطلعون المجالس التنفيذية لأحزابهم قبل الاجتماع مرة أخرى اليوم الاثنين لمشاركة البيان النهائي مع الجمهور".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن الأربعاء الماضي أن الانتخابات ستجري يوم 14 مايو/أيار المقبل، متمسكا بخطته السابقة لتنظيم الاقتراع في موعد سيأتي بعد ما يزيد قليلا على 3 أشهر من الزلزال المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 45 ألف شخص في تركيا.