وزير الدفاع الأمريكي يجدد مواصلة دعم بلاده لقوات البيشمركة

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الثلاثاء، مواصلة دعم بلاده لقوات البيشمركة وإقليم كوردستان، لافتاً إلى أن واشنطن ترحب بالخطوات التي من شأنها توحيد قوات البيشمركة.

وقال لويد أوستن خلال مؤتمر صحفي عقده مع رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في أربيل، إن "الولايات المتحدة الأمريكية ستواصل دعم قوات البيشمركة في مواجهة إرهابيي داعش".

وأضاف "أننا سنبقى في العراق وسنواصل دعم القوات العراقية وقوات البيشمركة في القتال ضد داعش"، مشيراً إلى "أننا عملنا في السابق كذلك جنباً إلى جنب مع إقليم كوردستان".

ورحب الوزير الأمريكي "بالخطوات التي من شأنها توحيد ألوية الـ 70 والـ 80 من قوات البيشمركة"، مؤكداً أن "واشنطن تؤيد خطوات توحيد قوات البيشمركة".

من جانبه قدم رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني "شكره لأوستن لمواصلة الولايات المتحدة الأمريكية دعمها لقوات البيشمركة وإقليم كوردستان".

وأكد "أننا ناقشنا مع وزير الدفاع الأمريكي، المشاكل العالقة بين أربيل وبغداد، وخطوات توحيد قوات البيشمركة، والتنسيق بين قوات البيشمركة والجيش العراقي".