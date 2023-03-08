سیاسة

المقاتلات العراقية تطيح بمجموعة إرهابية في محافظة صلاح الدين

author_image سوار أحمد
العراق خلية الاعلام الأمني مجموعة ارهابية داعش

أربيل (كوردستان24)- أعلنت خلية الإعلام الأمني، تنفيذ ثلاث ضربات جوية بواسطة طائرات F_16 استهدفت مجموعة إرهابية باطراف محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان، "لقد قطعت قواتنا الأمنية البطلة عهداً للشعب العراقي للقصاص العادل  من العناصر الإرهابية المنهزمة".

وأضاف البيان، "ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة من جهاز المخابرات الوطني العراقي، وبمتابعة من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، ومن خلال الأبطال في صقور الجو تم تنفيذ ثلاث ضربات جوية بواسطة طائرات F_16 استهدفت خلالها مجموعة إرهابية ضمن قاطع جبل بلكانه باطراف محافظة صلاح الدين".

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