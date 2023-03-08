نيجيرفان بارزاني: سنواصل دائماً مساندة كفاح المرأة من أجل ضمان حقوقها

أربيل (كوردستان24)- قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأربعاء 8 آذار مارس، ان الإقليم سيواصل مساندة المرأة حتى ضمان حقوقها.

وجاء ذلك في رسالة تهنئة من رئيس الإقليم، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وجاء في نص الرسالة "بمناسبة يوم المرأة العالمي أتقدم بأحر التهاني لجميع نساء كوردستان والعراق والعالم، راجياً لهن المزيد من التقدم والمثابرة والاستمرار".

وأضاف "نظمت النساء، منذ سنين، صفوفهن ويكافحن في المجالات كافة في سبيل تأمين حقوقهن المشروعة وإنهاء الاضطهاد والعنف وفي مناهضة اللامساواة. وكما ساندناهن سابقاً في مجالات الإصلاحات القانونية والسياسات الاجتماعية والاستقلال المالي والتربية، سنواصل دائماً مساندة كفاحهن من أجل ضمان حقوقهن جميعاً".

وتابع "ليس هناك مجتمع حر ولا يمكن لمجتمع أن يتقدم ما لم تكن المرأة فيه حرة. ولهذا نعمل على فسح المزيد من المجال في إقليم كوردستان أمام مشاركة المرأة في الحياة السياسية والإدارية وكل المجالات الأخرى، ولإنهاء العنف والانتهاك المقلقين ضد المرأة وحقوقها".

واكد رئيس الإقليم انه "في هذا السياق، يحتاج إقليم كوردستان إلى عمل وسياسات واستراتيجيات جديدة يشارك فيها الجميع. وتعد التربية والتعليم والتقدم في مجال البحوث الأكاديمية والدراسات العلمية والوعي والحوار متعدد الأطراف خير السبل لبلوغ هذا الهدف".

واشار رئيس الإقليم الى ضرورة أن يكون لنساء كوردستان، جنباً إلى جنب نساء العالم، المزيد من الحضور والمشاركة في قضايا المرأة وسائر قضايا الحياة.