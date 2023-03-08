سیاسة

الخارجية الإيرانية: هناك تعاون أمني رفيع المستوى بين طهران وأنقرة

وشدد على أن "العلاقة بين تركيا وإيران هي علاقة شراكة أكثر من كونها علاقة تنافس إقليمي"
author_image أحمد حاجي
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
إيران الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان تعاون أمني رفيع المستوى أنقرة طهران

أربيل (كوردستان 24)- قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، إن بلاده تعتبر أمن تركيا جزءاً من أمنها، وأن هناك تعاوناً أمنياً رفيع المستوى بين البلدين.

جاء ذلك في كلمة، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، عقب محادثات جرت بينهما في العاصمة أنقرة.

الوزير الإيراني أضاف أن "بلاده تعترف بحق البلاد في الدفاع المشروع عن نفسها، في إطار القانون الدولي".

وأكد أن "إيران تعتبر أمن تركيا جزءاً من أمنها، وتمتلك معها تعاوناً أمنياً رفيع المستوى.

كما أشار إلى "وجود تعاون بين أنقرة وطهران في مجال مكافحة الإرهاب أيضاً".

وشدد على أن "العلاقة بين تركيا وإيران هي علاقة شراكة أكثر من كونها علاقة تنافس إقليمي".

وفي سياق آخر، أفاد عبد اللهيان بأن "الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يعتزم زيارة أنقرة قريباً"، مبيناً أن "هذه الزيارة ستنقل علاقات البلدين إلى مرحلة جديدة"، بحسب تعبيره.

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