سیاسة

بيان من مجلس أمن إقليم كوردستان

author_image أحمد حاجي
لوغو مجلس أمن إقليم كوردستان
لوغو مجلس أمن إقليم كوردستان
کوردستان مجلس أمن إقليم كوردستان الاتحاد الوطني الكوردستاني المؤسسات الرسمية

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، بياناً حول مداهمة مجموعة من الأشخاص من داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني، مزرعة في حدود محافظة السليمانية، وقيامها باعتقال عدد من الأشخاص كانوا بداخلها.

وجاء في بيان مجلس أمن إقليم كوردستان، "قامت مجموعة من داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني ونتيجة للمشاكل الداخلية في الحزب مساء اليوم الأربعاء 8/3/2023 بمداهمة مزرعة في قرية كيلسبي واعتقلت عدداً من الأشخاص بداخلها".

وأضاف البيان أن "هذا الهجوم لا علاقة له بالقانون والمؤسسات الرسمية، بل هو قرار حزبي وفردي، وهذه الحركة هي تجاوز لسيادة القانون والمؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان".

 

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