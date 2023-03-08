بيان من مجلس أمن إقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أصدر مجلس أمن إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، بياناً حول مداهمة مجموعة من الأشخاص من داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني، مزرعة في حدود محافظة السليمانية، وقيامها باعتقال عدد من الأشخاص كانوا بداخلها.

وجاء في بيان مجلس أمن إقليم كوردستان، "قامت مجموعة من داخل الاتحاد الوطني الكوردستاني ونتيجة للمشاكل الداخلية في الحزب مساء اليوم الأربعاء 8/3/2023 بمداهمة مزرعة في قرية كيلسبي واعتقلت عدداً من الأشخاص بداخلها".

وأضاف البيان أن "هذا الهجوم لا علاقة له بالقانون والمؤسسات الرسمية، بل هو قرار حزبي وفردي، وهذه الحركة هي تجاوز لسيادة القانون والمؤسسات الرسمية في إقليم كوردستان".