القنصل الإماراتي: الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون الاقتصادي بين أربيل وأبو ظبي

أربيل (كوردستان 24)- أكد القنصل الإماراتي في إقليم كوردستان أحمد الظاهري، اليوم الخميس، أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من التعاون الاقتصادي بين أربيل وأبو ظبي.

وقال أحمد الظاهري في تصريح لكوردستان 24، "اليوم إقليم كوردستان يعتبر من أهم أجزاء العراق الشقيق".

وأضاف أن "زيارة رئيس إقليم كوردستان إلى دولة الإمارات لها أهداف اقتصادية"، مؤكداً أنها "ستنعكس من خلال الاستثمارات الإماراتية وتعزيز حضور الشركات الإماراتية في إقليم كوردستان خلال المستقبل القريب".

وأشار إلى أن "العلاقات الثنائية بين إقليم كوردستان والإمارات إيجابية، وأن الزيارات المتكررة لقادة الإقليم إلى الإمارات تعكس متانة العلاقات ومدى الاهتمام الذي يحظى به قادة إقليم كوردستان في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وأكد أنه "بطبيعة الحال جميع زيارات قادة إقليم كوردستان إلى الإمارات انعكست إيجاباً على متانة العلاقات الثنائية شعبياً واقتصادياً، واليوم نشهد طفرة اقتصادية كبيرة من خلال تأسيس شراكة اقتصادية في عدد من الملفات من بينها ملف الأمن الغذائي".

ولفت إلى أنه "اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة واجهة اقتصادية لجميع صادرات إقليم كوردستان الزراعية".

وشدد على أن "قادة إقليم كوردستان يبحثون في الإمارات دمج استراتيجية ملف الأمن الغذائي، وتنويع موارد الدخل الخاصة في الإقليم بواقع 40 في المئة، إضافة إلى تنوع الاقتصاد في الموارد التجارية والصناعية".

وتابع أن "جميع هذه الفرص التي يبحثها قادة إقليم كوردستان في دولة الإمارات العربية المتحدة انعكست إيجاباً من خلال حضور الاستثمارات الإماراتية بشكل أكبر في الإقليم خلال الفترة الماضية".

وختم أنه "أتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من التعاون الاقتصادي بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات العربية المتحدة".