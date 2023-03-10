اقتصاد

أسعار النفط تشهد تغيرا طفيفا واستمرار المخاوف المرتبطة برفع الفائدة

author_image سوار أحمد
العالم النفط الأسعار

أربيل (كوردستان24)- لم يطرأ تغير يذكر على أسعار النفط يوم الجمعة، إذ ظل المتعاملون في حالة حذر ترقبا لرفع أكبر للفائدة في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، وأدت تلك المخاوف إلى تراجع أسعار الطاقة في الأيام الثلاثة الماضية.

وبحلول الساعة 0113 بتوقيت جرينتش صعدت العقود الآجلة لخام برنت على نحو طفيف من قرابة أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع وسجلت 81.72 دولارا للبرميل. وكانت العقود الآجلة لخام برنت قد انخفضت بنحو خمسة بالمئة في الأيام الثلاثة الماضية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتين اثنين أو 0.03 بالمئة إلى 75.74 دولارا للبرميل بعد تراجعها بنحو ستة بالمئة في أيام التداول الثلاثة الماضية.

وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي من رفع أعلى وربما أسرع للفائدة، قائلا إن المركزي الأمريكي أخطأ في بادئ الأمر عندما ظن أن التضخم "مؤقت" وفوجئ بقوة سوق العمل.

وألقت توقعات باستمرار رفع الفائدة في أكبر بلد منتج للنفط في العالم وتصريحات مماثلة في مطلع الأسبوع لرئيسة البنك المركزي الأوروبي بظلالها على النمو العالمي، الأمر الذي يضع النفط على مسار انخفاض أسبوعي بعد أسبوعين متتاليين من المكاسب.

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