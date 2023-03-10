بغداد وبيروت توقّعان بروتوكولاً بشأن الطلبة العراقيين في لبنان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة التعليم العالي العراقية، الجمعة، عن توقيع بروتوكول مع الجانب اللبناني، بهدف تنظيم ملف معادلة الشهادات الجامعية للطلاب العراقيين.

جاء ذلك، في أعقاب اتصالٍ هاتفي لوزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، أجراه مع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال المتحدث باسم الوزارة، حيدر العبودي، إن وزير التعليم العالي ناقش مع ميقاتي "مسارات التعاون والتنسيق بشأن تيسير وتنظيم الإجراءات المعتمدة في التعامل مع ملف الطلبة العراقيين الدارسين في الجمهورية اللبنانية".

وأضاف "أكد الجانبان حرصهما على تعضيد مجالات التعاون العلمي وتمكين الطلبة العراقيين من تحقيق المتطلبات الدراسية الأصولية وفق السياقات القانونية والأكاديمية الثابتة لدى المؤسسات الرسمية".

وتابع "أجرت اللجنة الوزارية المبعوثة من وزارة التعليم العالي إلى بيروت اجتماعاً مع ميقاتي بحضور مسؤولي وزارة التربية والتعليم اللبنانية".

وأكّد أن المجتمعون "قرروا الاتفاق على توقيع بروتوكول لتنظيم ملف معادلة الشهادات في غضون مدة زمنية تستوفي مستلزمات التدقيق وتتولى فيه الجامعات اللبنانية استكمال إجراءات المعادلة".