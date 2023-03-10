سیاسة

عدنان مفتي: ينبغي على القوى السياسية في كوردستان الإسراع في إجراء الانتخابات

وأوضح أن "مواطني إقليم كوردستان يتمتعون بمستوى عال من الثقافة الانتخابية"
author_image أحمد حاجي
عضو المجلس السياسي الأعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني عدنان مفتي
عضو المجلس السياسي الأعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني عدنان مفتي
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أربيل (كوردستان 24)- قال عضو المجلس السياسي الأعلى ومصلحة الاتحاد الوطني الكوردستاني عدنان مفتي، اليوم الجمعة، إنه ينبغي على القوى السياسية في كوردستان الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن تأخير إجرائها سيضع مجمل العملية الديمقراطية في الإقليم موضع التساؤل.

وأضاف عدنان مفتي في تصريح لكوردستان 24، أنه "ينبغي على الأطراف السياسية في إقليم كوردستان وضع خلافاتها جانباً، والإسراع في إجراء الانتخابات النيابية".

وأوضح أن "مواطني إقليم كوردستان يتمتعون بمستوى عال من الثقافة الانتخابية، لأنهم شهدوا عدة عمليات انتخابية سابقة"، مؤكداً أنه "من الضروري إجراء الانتخابات في موعدها وذلك بهدف حماية العملية الديمقراطية في الإقليم".

وشدد على أنه "إذا لم يتم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، فلا يمكن للقوى السياسية في الإقليم الدفاع عن الديمقراطية، ولا يمكنها الادعاء كذلك بأن إقليم كوردستان كيان ديمقراطي".

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