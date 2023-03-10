مسيرات تركية تستهدف مواقع للعمال الكوردستاني في جمجمال بالسليمانية

أربيل (كوردستان 24)- استهدفت مسيرات تركية، مساء اليوم الجمعة، مواقع تابعة لحزب العمال الكوردستاني في حدود قضاء جمجمال التابع لمحافظة السليمانية.

وقال قائمقام قضاء جمجمال رمك رمضان لكوردستان 24، إن "الاستهداف كان في قرية سيدان التابعة لناحية قره هنجير".

ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها كوردستان 24، فإن "الاستهداف أدى إلى مقتل شخصين، وإصابة ثمانية آخرين، دون أن يتم الكشف عن هوية الضحايا".

من جهته أفاد مراسل كوردستان 24، أن الاستهداف كان في قرية سيدان التابعة لناحية قره هنجير والتي تتبع إدارياً لقضاء جمجمال بمحافظة السليمانية.

وأوضح مراسلنا، أنه منذ 3 سنوات تم إفراغ قرية سيدان من سكانها المدنيين، ولم يتبقى فيها إلا منزلان، وذلك بسبب خوف السكان من الاستهدافات المتكررة للطائرات الحربية والدرون على المنطقة.

وسبق أن أعلنت تركيا مسؤوليتها عن سلسلة هجمات، نفذت في الغالب عبر طائرات مسيّرة، وطالت مواقع ومركبات تابعة لحزب العمال الكوردستاني وحلفائه في المنطقة.