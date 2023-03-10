سیاسة

وفد حكومة إقليم كوردستان يزور بغداد يوم الأحد المقبل

وأكد أن "الوفد سيجتمع مع وزارة النفط العراقية"
author_image أحمد حاجي
وفد حكومة إقليم كوردستان الذي سيزور بغداد-الصورة أرشيف
وفد حكومة إقليم كوردستان الذي سيزور بغداد-الصورة أرشيف
کوردستان وفد حكومة إقليم كوردستان استئناف المحادثات القضايا العالقة أربيل بغداد وزارة النفط العراقية

أربيل (كوردستان 24)- من المقرر أن يزور وفد حكومة إقليم كوردستان، العاصمة الاتحادية بغداد، يوم الأحد المقبل، وذلك لاستئناف المحادثات حول القضايا العالقة بين أربيل وبغداد.

وقال رئيس ممثلية حكومة إقليم كوردستان في بغداد فارس عيسى لكوردستان 24، إنه "من المقرر أن يصل وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد، في زيارة رسمية، يوم الأحد المقبل، ويستأنف محادثاته مع الحكومة الاتحادية".

وأكد أن "الوفد سيجتمع مع وزارة النفط العراقية، لاستكمال المحادثات بشأن مسودة مشروع قانون النفط والغاز".

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