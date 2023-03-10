هوار محمد: الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني اتّفقا على معظم النقاط الخلافية بشأن الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- توصّل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني إلى اتفاقٍ بشأن إجراء الانتخابات النيابية، على أن يبتّ برلمان الإقليم بقرار شكل الانتخاب لمقاعد المكونات.

وقال مسؤول الدائرة القانونية في مكتب الانتخابات التابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني، هوار محمد، في حديثٍ لـ كوردستان 24، "اتفق الحزبان على معظم النقاط الخلافية".

وأكّد أن أهم نقطة خلاف بين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني هي "مسألة الانتخابات النهائية للمكوّنات، لكن هذه القضية لم تعد تشكّل أية مشكلة، وتركنا حلّها لاجتماع رئيس البرلمان مع الكتل التي تمثّل المكوّنات".

وأضاف: "القضية ستحل منتصف الاسبوع المقبل، والحزب الديمقراطي الكوردستاني يشدّد دائماً على ضرورة أخذ رغبات المكوّنات بعين الاعتبار، وعدم فرض أية إرادة أخرى عليهم".

ومن المقرر أن تجتمع مؤسستا الانتخابات في الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني يوم غدٍ السبت في السليمانية، لمناقشة تعديلات قانون الانتخابات وإعادة تفعيل مفوضية الانتخابات.

في السياق ذاته، قال رئيس كتلة الاتحاد الوطني، زياد جبار، في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إنه من المقرّر أن تجتمع مؤسستا الحزبين مع مؤسسات الانتخابات لدى كل من حركة التغيير، الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، جماعة العدل الكوردستانية.