واشنطن: موسكو تهدف إلى زعزعة استقرار مولدافيا والإتيان بحكومة "صديقة لروسيا"

أربيل (كوردستان 24)- اتّهمت الولايات المتحدة الجمعة روسيا بمحاولة زعزعة استقرار مولدافيا، خصوصاً عبر استخدام الاحتجاجات في الشوارع، للإتيان بحكومة موالية لموسكو في نهاية المطاف.

وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين "نعتقد أن روسيا تتبع خيارات لإضعاف حكومة مولدافيا، على الأرجح بهدف رؤية إدارة صديقة لروسيا".

وتسعى حكومة مولدافيا إلى تعزيز العلاقات مع المؤسسات الغربية، وهي مقربة من الحكومة الموالية للغرب في أوكرانيا المجاورة التي تشهد غزواً روسياً منذ أكثر من عام.

ويسيطر انفصاليون مدعومون من روسيا على ترانسنيستريا، وهي جزء من أراضي مولدافيا، وتعتقد واشنطن أن موسكو تسعى لإثارة حالة من عدم الاستقرار على نطاق أوسع.

وأضاف كيربي "يسعى لاعبون روس، بعضهم لديه صلات حالية بالاستخبارات الروسية، لتنظيم احتجاجات في مولدافيا واستخدامها أساساً لإثارة تمرد مصطنع ضد حكومة مولدافيا".

وتابع "نحن نثق في المؤسسات الديمقراطية والاقتصادية في مولدافيا وقدرتها على مواجهة هذه التهديدات، وبالطبع، سنواصل تقديم دعم ثابت".

وأشار كيربي إلى أن الولايات المتحدة تكثف عملية تبادل المعلومات حول النشاطات الروسية في البلاد مع مولدافيا "حتى تتمكّن من إجراء مزيد من التحقيقات وتعطيل الخطط الروسية".