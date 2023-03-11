سیاسة

همداد صباح: لا نود أن تتخذ القوى السياسية القرارات نيابة عن المكونات

وأشار إلى أن "المكونات تضررت كثيراً في الانتخابات النيابية الأخيرة في العراق"
author_image أحمد حاجي
رئيس كتلة الجبهة التركمانية في برلمان كوردستان همداد صباح
رئيس كتلة الجبهة التركمانية في برلمان كوردستان همداد صباح
کوردستان همداد صباح المكونات مقاعد المكونات الانتخابات البرلمانية

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس كتلة الجبهة التركمانية في برلمان كوردستان همداد صباح، اليوم السبت، "لا نود أن تتخذ القوى السياسية في الإقليم القرارات نيابة عن المكونات"، مشيراً إلى تأييدهم لإجراء الانتخابات البرلمانية وفقاً لنظام الدائرة الواحدة.

ومن المقرر أن تجتمع الهيئة الرئاسية لبرلمان كوردستان، يوم الإثنين المقبل، مع ممثلي القوى السياسية للمكونات، لاتخاذ قرار نهائي بشأن شكل انتخابات مقاعد المكونات (الكوتا).

وأضاف همداد صباح في تصريح لكوردستان 24، "سنشارك في الاجتماع المقرر عقده يوم الإثنين المقبل"، مشدداً على أنه "لا نود أن تتخذ القوى السياسية في الإقليم القرارات نيابة عن المكونات".

وأشار إلى أن "المكونات تضررت كثيراً في الانتخابات النيابية الأخيرة في العراق، وذلك بسبب اعتماد نظام الدوائر المتعددة"، مبيناً "لذلك نحن مصرون على انتخاب مقاعد المكونات في انتخابات برلمان كوردستان وفقاً لنظام الدائرة الواحدة".

وتابع "نحن كثاني مكون قومي في إقليم كوردستان، نرى أنه من حقنا أن تخصص لنا مقاعد أكثر في برلمان كوردستان".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف