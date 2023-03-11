همداد صباح: لا نود أن تتخذ القوى السياسية القرارات نيابة عن المكونات

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس كتلة الجبهة التركمانية في برلمان كوردستان همداد صباح، اليوم السبت، "لا نود أن تتخذ القوى السياسية في الإقليم القرارات نيابة عن المكونات"، مشيراً إلى تأييدهم لإجراء الانتخابات البرلمانية وفقاً لنظام الدائرة الواحدة.

ومن المقرر أن تجتمع الهيئة الرئاسية لبرلمان كوردستان، يوم الإثنين المقبل، مع ممثلي القوى السياسية للمكونات، لاتخاذ قرار نهائي بشأن شكل انتخابات مقاعد المكونات (الكوتا).

وأضاف همداد صباح في تصريح لكوردستان 24، "سنشارك في الاجتماع المقرر عقده يوم الإثنين المقبل"، مشدداً على أنه "لا نود أن تتخذ القوى السياسية في الإقليم القرارات نيابة عن المكونات".

وأشار إلى أن "المكونات تضررت كثيراً في الانتخابات النيابية الأخيرة في العراق، وذلك بسبب اعتماد نظام الدوائر المتعددة"، مبيناً "لذلك نحن مصرون على انتخاب مقاعد المكونات في انتخابات برلمان كوردستان وفقاً لنظام الدائرة الواحدة".

وتابع "نحن كثاني مكون قومي في إقليم كوردستان، نرى أنه من حقنا أن تخصص لنا مقاعد أكثر في برلمان كوردستان".