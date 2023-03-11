الرئيس بارزاني يجدّد تأييده لتطبيق اتفاق سنجار وتطبيع الأوضاع فيها

أربيل (كوردستان 24)- اجتمع الرئيس مسعود بارزاني، اليوم السبت في صلاح الدين، مع الأمير حازم تحسين بك أمير الإيزيديين والشيخ علي إلياس بابا شيخ، والمجلس الروحاني الإيزيدي.

وفي مستهل الاجتماع، أطْلَعَ أمير الإيزيديين الرئيس بارزاني على نتائج زيارته إلى الخارج، معرباً عن تقديره لتضحيات قوات البيشمركة الكوردستانية والحزب الديمقراطي الكوردستاني لتحرير سنجار وحماية الكورد الإيزيديين وباقي المكوّنات.

وشدّد الاجتماع على أهمية الإسراع بتنفيذ اتفاق سنجار في أقرب وقتٍ ممكن، وضرورة إزالة العوائق التي تحول دون عودة اللاجئين إلى موطنهم الأصلي.

من جانبه، جدّد الرئيس بارزاني تأييده تطبيق اتفاق سنجار بكل السبل، معتبراً أنه من الضروري خروج القوات الخارجة عن القانون من سنجار وتطبيع الأوضاع فيها وتسليمها لسكانها الأصليين.

وشدّد الرئيس بارزاني على أنه لن يتم تهميش الإخوة والأخوات الإيزيديين ولن يتعرّضوا للقلق.