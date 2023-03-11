أمن

العراق يضبط أكثر من 3 ملايين "حبة مخدّرة" على الحدود مع سوريا

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الحبوب المعدّة للتهريب كانت مخبأة داخل صندوق تفاح- وكالة الأنباء العراقية
الحبوب المعدّة للتهريب كانت مخبأة داخل صندوق تفاح- وكالة الأنباء العراقية
العراق كبتاغون مخدرات القائم دير الزور البوكمال الأنبار ميسان البصرة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم السبت، عن إحباط محاولة تهريب أكثر من ثلاثة ملايين "حبة مخدرة" على الحدود مع سوريا.

وضُبِطت تلك الحبوب التي كانت مخبّأة داخل صناديق التفاح محمّلة داخل براد، عند منفذ القائم الحدودي الذي يربط محافظة الأنبار غربي البلاد بمدينة البوكمال بريف ديرالزور السورية.

وكثّفت السلطات العراقية مؤخّراً، من عمليات ضبط المخدرات على حدودها الممتدة على أربع دول، بعد أن بات العراق معبراً لتهريب حبوب الكبتاغون التي تُصنّع في سوريا.

ونظّمت السلطات المختصة "محضر ضبط أصولي وإحالة السائق والمواد المخدرة إلى مركز شرطة جمرك القائم لعرض الموضوع أمام  القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة"، بحسب بيان الهيئة.

وتشكّل قضية تهريب المخدرات تحدّياً خطيراً بالنسبة إلى بغداد، بعد أن تزايدت تجارتها وتعاطيها خلال السنوات القليلة الفائتة.

وأعلنت وحدة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية العراقية أواخر عام 2021، أن محافظتي ميسان والبصرة، أصبحتا الأوليين في البلاد من حيث تجارة المخدرات وتعاطيها.

 

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